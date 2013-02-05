Адаптировать макет под формат флаера

Хочу написать книгу и оформить ее в pdf. Требования : умение написание книг в формате pdf, опыт и знания того как это делается, творческий подход, наличие вкуса. Знание программы do pdf для создания книг в ...
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