Нужно добавить раздел меню в карточке объекта. Детали в файле.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется доработать сайт на Битрикс. 1. Изменить блоки на главной. Размеры блоков выбираются пользователем в админке. Нужно добавить новый вариант и у одного старого поменять размер. 2. Переделать один раздел. Сверстать ...Закрыт4 года назад
Необходимо доработать сайт. Поправить верстку, скрипты и адаптив. Ссылка и подробное описание в файле. Просьба оставлять отклик, только если уверены, что доведете работу до конца.Завершен4 года назад
Необходимо сверстать страницы по макетам для последующей интеграции с Битрикс.HTML-верстка15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать макеты для последующей сборки на Битрикс. 4 страницы и 4 модальных окна. Задача срочная. Срок исполнения 1-2 дня. После выполнения будет вторая задача на верстку внутренних страниц сайта.Завершен10 лет назад
1. Собрать сайт по готовым макетам на 1С-Битрикс. Макет во вложении. 2. Битрикс редакции Корпоративный портал. Основная задача: реализовать добавление объектов в базу с помощью имеющегося функционала (по сути копия модуля Сотрудники) и вывод ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
CMS Joomla. На сайте реализован функционал распечатки купона. Необходимо добавить возможность распечатывать купон только после ввода номера телефона. Без ввода номера телефона кнопка Распечатать купон не активна. На поле ввода номера поставить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть действующий сайт на CMS Joomla. Нужно сделать следующий функционал: - графический баннер, на нем сверху текстовая область, которую можно будет писать через админку. Должна быть возможность оформлять текст через визуальный редактор, меня цвет, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $800
Требуется разработать сайт веб-студии. Прототипы главной страницы, лендинговых страниц услуг, а так же страницы портфолио и карточки проекта предоставлю.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть не законченный дизайн главной страницы. В частности, слайдер и баннеры не его. Но уже в этом виде он был оценен как "скучный". Нужно доделать все по ТЗ и сделать дизайн интересней.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Собрать лендинг по макету и ТЗ. CMS MODX 1. Закрепленное верхнее меню 2. Текстовый слайдер на баннере 3. Слайдер фото 4. Карта Яндекс.Карты 5. Обратная связьВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разработать дизайн сайта каталога минералов. Вся информация в техническом задании. Приложены рисунки, которые можно использовать при создании. Из файла "дом быта рек 500 704.psd" необходимо отрисовать логотип.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сверстать три страницы. В приложении jpg'и макетов. Исходники вышлю при необходимости. Сюда залить не могу в связи с ограничениями на размер файлов. Интересует цена и срок выполнения работы.HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
Отрисовать логотип png в вектор сdr. Выполнить качественно, а не просто трассироватьЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
На основе готового макета сделать флаер 210х99мм. Добавить информацию с адресом. Так же немного изменить логотип, вписав в него аббревиатуру СПССПКВерстка полиграфии4 заявкиЗакрыт12 лет назад