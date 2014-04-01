valsaar

Андрей valsaar

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать сайт, поправить ошибки

    Требуется доработать сайт на Битрикс. 1. Изменить блоки на главной. Размеры блоков выбираются пользователем в админке. Нужно добавить новый вариант и у одного старого поменять размер. 2. Переделать один раздел. Сверстать ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт на Битрикс

    Необходимо доработать сайт. Поправить верстку, скрипты и адаптив. Ссылка и подробное описание в файле. Просьба оставлять отклик, только если уверены, что доведете работу до конца.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка макетов сайта

    Необходимо сверстать макеты для последующей сборки на Битрикс. 4 страницы и 4 модальных окна. Задача срочная. Срок исполнения 1-2 дня. После выполнения будет вторая задача на верстку внутренних страниц сайта.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта под Битрикс. Программирование функционала.

    1. Собрать сайт по готовым макетам на 1С-Битрикс. Макет во вложении. 2. Битрикс редакции Корпоративный портал. Основная задача: реализовать добавление объектов в базу с помощью имеющегося функционала (по сути копия модуля Сотрудники) и вывод ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать функционал распечатки купона с сайта

    CMS Joomla. На сайте реализован функционал распечатки купона. Необходимо добавить возможность распечатывать купон только после ввода номера телефона. Без ввода номера телефона кнопка Распечатать купон не активна. На поле ввода номера поставить ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать страницу распечатки купона на Joomla

    Есть действующий сайт на CMS Joomla. Нужно сделать следующий функционал: - графический баннер, на нем сверху текстовая область, которую можно будет писать через админку. Должна быть возможность оформлять текст через визуальный редактор, меня цвет, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта веб-студии

    $800

    Требуется разработать сайт веб-студии. Прототипы главной страницы, лендинговых страниц услуг, а так же страницы портфолио и карточки проекта предоставлю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать дизайн сайта

    Есть не законченный дизайн главной страницы. В частности, слайдер и баннеры не его. Но уже в этом виде он был оценен как "скучный". Нужно доделать все по ТЗ и сделать дизайн интересней.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать лендинг на MODX

    Собрать лендинг по макету и ТЗ. CMS MODX 1. Закрепленное верхнее меню 2. Текстовый слайдер на баннере 3. Слайдер фото 4. Карта Яндекс.Карты 5. Обратная связь

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна сайта Остров Сокровищ

    Разработать дизайн сайта каталога минералов. Вся информация в техническом задании. Приложены рисунки, которые можно использовать при создании. Из файла "дом быта рек 500 704.psd" необходимо отрисовать логотип.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка макетов

    Сверстать три страницы. В приложении jpg'и макетов. Исходники вышлю при необходимости. Сюда залить не могу в связи с ограничениями на размер файлов. Интересует цена и срок выполнения работы.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Esene231
Евгений 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-4)
$10
10 баллов
4 года назад
Небольшая доработка сайта на битрикс
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата во время. Андрей идет на диалог, главное признаться сразу, а не придумывать небылицы и тянуть сроки. Однозначно рекомендую!
Евгений - старательный исполнитель. Единственный момент, ему не хватает опыта в некоторых видах работ. Он не боится в этом признаться, но лучше заранее согласовывайте подробно ТЗ, чтобы не было сюрпризов. Впечатление от сотрудничества осталось приятное, несмотря на невыполненную небольшую часть работы.
Ответный отзыв
Alex_Sim
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-1)
$160
10 баллов
4 года назад
Доработать сайт на Битрикс
Очень приятный заказчик! Все супер! 👍
Александр отличный специалист. С довольно паршивой версткой, оставшейся от предыдущих исполнителей, справился на "ура". Работает быстро, всегда на связи. Приятно работать с профессионалом!
Ответный отзыв
Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка макетов сайта
Хороший заказчик, планируем в дальнейшем сотрудничать
C работой справились. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
$160
10 баллов
11 лет назад
Собрать лендинг на MODX
MODX
Спасибо, рекомендую.
Сергей выполнил поставленную перед ним задачу. Быстро вносил правки и появившиеся по ходу работы дополнения. Будут проекты на Modx, обязательно обращусь снова.
Ответный отзыв
Vitwai
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
7 баллов
11 лет назад
Разработка дизайна сайта Остров Сокровищ
Рад был сотрудничеству с Андреем. Задачу ставит четко и ясно, оплату производит вовремя. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством с Виталием. Проект получился нестандартный и не типичный для него, как для дизайнера. Виталий стойко вносил все мелкие правки, терпел долгие сроки утверждения каждого макета. Профессионально и вежливо общался, и с пониманием относился к большому количеству изменений. Занизил немного оценку за соблюдение сроков, но это скорее наша вина: из-за долгого утверждения, Виталий вынужден был заниматься другими проектами и отложить наш на другой срок. Буду обращаться еще. Рекомендую!
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