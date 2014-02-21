ПАРУ СЛОВ ОБО МНЕ
Занимаюсь графическим и веб-дизайном с 2011 года. Начинал свой путь самостоятельно, "по зову сердца". Но затем решил все же получить образование в этой области. Закончил Компьютерную Академию "ШАГ" по специальности "Компьютерная графика и дизайн". Успешно работаю в веб-студии в качестве UI/UX & веб-дизайнера. Постоянно повышаю свой профессиональный уровень путем чтения профильной литературы, статей и внимательного анализа лучших работ в направлениях UI/UX, веб-дизайна и брендинга.
Делаю современный дизайн, в соответствии с самыми последними трендами, а не устаревшее "косо-криво-лишь бы как", коим полон рунет.
Не делаю дизайн ради дизайна, красивости ради красивостей. Во главе угла минимализм, "чистота" и максимальная простота.
Главные критерии хорошего дизайна — функциональность, простота использования и конечно приятная глазу, привлекательная визуальная часть.
ЧТО Я ДЕЛАЮ
- Современный, трендовый, чистый, продуманный и функциональный дизайн сайтов; адаптивный (responsive) дизайн;
- Комфортные, интуитивно понятные пользовательские интерфейсы (UI/UX), включая дизайн мобильных (iOS, Android) и десктопных приложений;
- Яркий, работающий брендинг (начиная от логотипов и заканчивая любой полиграфической продукцией). НО. За полиграфию берусь только в комплексе, отдельно буклеты/визитки/брошюры/бланки и т.п. не делаю.
- Дизайн главной страницы сайта - от $250
- Внутренние страницы - от $40/шт.
- Адаптивный дизайн главной - от $350
- Лендинг (посадочная страница) - от $150
- Дизайн мобильных приложений - от $450
- Логотип - от $80
- Фирменный стиль - от $400
- Ознакомление с техническим заданием на разработку (при необходимости предоставляю документ для заполнения)
- Оценка стоимости и сроков реализации
- Создание приватного проекта на weblancer.net либо выбор исполнителем в уже созданном проекте
- 50% предоплата Webmoney либо ПриватБанк
- Разработка прототипов страниц, их утверждение
- Разработка дизайна главной, утверждение
- Дизайн внутренних страниц, утверждение
- Остаток оплаты
- Исходники PSD + сопутствующие материалы
- ЯгуарСофт269 просмотров
- ЛИБМЕД338 просмотров
- KIBERGRAD - моб. версия391 просмотр
- Limebird245 просмотров
- ЯндексДирект Навсегда - лендинг253 просмотра
- Зималето — тур. компания282 просмотра
- ChiliHelp - поддержка сайтов433 просмотра
- Simple Tour - лендинг для турфирмы1218 просмотров
- Справжнi люди246 просмотров
- Зималето — лендинг392 просмотра
- Лендинг-пейдж NUR Cервис621 просмотр
- Косметика онлайн364 просмотра