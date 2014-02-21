Доволен сотрудничеством с Виталием. Проект получился нестандартный и не типичный для него, как для дизайнера. Виталий стойко вносил все мелкие правки, терпел долгие сроки утверждения каждого макета. Профессионально и вежливо общался, и с пониманием относился к большому количеству изменений. Занизил немного оценку за соблюдение сроков, но это скорее наша вина: из-за долгого утверждения, Виталий вынужден был заниматься другими проектами и отложить наш на другой срок. Буду обращаться еще. Рекомендую!