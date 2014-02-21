Vitwai

Виталий Vitwai

 
32 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Свежо. Вкусно. Качественно.

ПАРУ СЛОВ ОБО МНЕ

Занимаюсь графическим и веб-дизайном с 2011 года. Начинал свой путь самостоятельно, "по зову сердца". Но затем решил все же получить образование в этой области. Закончил Компьютерную Академию "ШАГ" по специальности "Компьютерная графика и дизайн". Успешно работаю в веб-студии в качестве UI/UX & веб-дизайнера. Постоянно повышаю свой профессиональный уровень путем чтения профильной литературы, статей и внимательного анализа лучших работ в направлениях UI/UX, веб-дизайна и брендинга.

Делаю современный дизайн, в соответствии с самыми последними трендами, а не устаревшее "косо-криво-лишь бы как", коим полон рунет.

Не делаю дизайн ради дизайна, красивости ради красивостей. Во главе угла минимализм, "чистота" и максимальная простота.

Главные критерии хорошего дизайна — функциональность, простота использования и конечно приятная глазу, привлекательная визуальная часть.

ЧТО Я ДЕЛАЮ

  • Современный, трендовый, чистый, продуманный и функциональный дизайн сайтов; адаптивный (responsive) дизайн;
  • Комфортные, интуитивно понятные пользовательские интерфейсы (UI/UX), включая дизайн мобильных (iOS, Android) и десктопных приложений;
  • Яркий, работающий брендинг (начиная от логотипов и заканчивая любой полиграфической продукцией). НО. За полиграфию берусь только в комплексе, отдельно буклеты/визитки/брошюры/бланки и т.п. не делаю.
ВИЛКА ЦЕН

  • Дизайн главной страницы сайта - от $250
  • Внутренние страницы - от $40/шт.
  • Адаптивный дизайн главной - от $350
  • Лендинг (посадочная страница) - от $150
  • Дизайн мобильных приложений - от $450
  • Логотип - от $80
  • Фирменный стиль - от $400
КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕСС СОТРУДНИЧЕСТВА (WEB-DESIGN)

  • Ознакомление с техническим заданием на разработку (при необходимости предоставляю документ для заполнения)
  • Оценка стоимости и сроков реализации
  • Создание приватного проекта на weblancer.net либо выбор исполнителем в уже созданном проекте
  • 50% предоплата Webmoney либо ПриватБанк
  • Разработка прототипов страниц, их утверждение
  • Разработка дизайна главной, утверждение
  • Дизайн внутренних страниц, утверждение
  • Остаток оплаты
  • Исходники PSD + сопутствующие материалы
Дизайн сайтаAndroidiOSДизайн мобильного приложенияДизайн главной страницы
Портфолио
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Отзывы заказчиков
66roman
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Содержимое емайл рассылки
Обращаюсь повторно, так как уверен в ожидаемом результате, в процессе не нужны комментарии и объяснения, на связи, о сроках предупреждает, обязательно продолжим.
Роман — надежный, порядочный и четко ставящий задачи заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
valsaar
Андрей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
9 баллов
10 лет назад
Разработка дизайна сайта Остров Сокровищ
Доволен сотрудничеством с Виталием. Проект получился нестандартный и не типичный для него, как для дизайнера. Виталий стойко вносил все мелкие правки, терпел долгие сроки утверждения каждого макета. Профессионально и вежливо общался, и с пониманием относился к большому количеству изменений. Занизил немного оценку за соблюдение сроков, но это скорее наша вина: из-за долгого утверждения, Виталий вынужден был заниматься другими проектами и отложить наш на другой срок. Буду обращаться еще. Рекомендую!
Рад был сотрудничеству с Андреем. Задачу ставит четко и ясно, оплату производит вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$180
10 баллов
10 лет назад
Нужен лендинг, тематика - директ
Отличный дизайнер, не первый раз работаем. Один из тех дизайнеров, чьи работы можно назвать "дизайном", а не набором элементов. Есть свой уникальный стиль.
Грамотная постановка задачи = хороший результат, и Евгений понимает и использует это простое правило. Оплата вносилась вовремя, никаких претензий не было и быть не может. Рад был сотрудничеству с Евгением.
Ответный отзыв
66roman
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$240
10 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта
С первого раза предложил два варианта, реализовав весь функционал в новом достойном дизайне. Чистые и аккуратные макеты на протяжении всей работы, адекватен к замечаниям и правится все на лету.
Рад был поработать с Романом. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, и приятное общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
ikorovenkov
Илья 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
$220
10 баллов
10 лет назад
Сайт для проекта Chili.help.ru
Адекватный дизайнер, который понимает технологию сайтостроения — это большая редкость. Виталий прекрасно реализовал адаптивность в дизайне сайта и решил текущие вопросы напрямую с верстальщиком (за это отдельное спасибо).
Более чем доволен работой с Ильей. Четкое изложение задачи, и оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
16 отзывов(-1)
от $250
от 4 дней
#276
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9 отзывов
от $400
от 7 дней
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от $80
от 2 дней
#163
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нет отзывов
от $200
#627
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
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от 5 дней
#753
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нет отзывов
от $40
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нет отзывов
от $20
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