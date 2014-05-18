Содержимое емайл рассылки

Добрый день. Нужен дизайн для сайта каталога дверей. Основная информация: http://www.mosrdd.ru/ - нужно нечто подобное. Так же узкая по высоте шапка, под ней слайдер Слайдер только на главной странице Нужна строка Поиск в шапке Предпочтительные цвета: дизайн сайта в светлых цветах ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В соответствии с новой визуализацией сайта составить содержимое электронного письма для клиентов: разделы, и контент будет выслан дополнительно.
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