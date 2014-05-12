Нужно создать дизайн лендинга для продажи чая.

Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать дизайн лендинга для продажы чая. Подоробное тз или бриф - пришлю исполнителю. ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.

Дизайн лендинга
10 лет назад
manukjan
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн сайта по техническому заданию

    Цена договорная. отвечу после 12:00 по МСК Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкой по слоям. Приславшлите примеры работ! ТРЕБОВАНИЯ Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть у посетителя сайта картинка должна полностью ассоциироваться с ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно нарисовать лэндинг.

    Нужно нарисовать лэндинг. Можно без изысков. Главное, чтобы четко по ТЗ и быстро. ТЗ - исполнителю. Требования: 1. Общий стиль (шрифты, цвета и пр.) должен быть похож на оригинальный сайт (http://liquidator.su/). 2. На выходе хочу получить PSD. Слои нужно ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка элементов дизайна на гл. странице

    $100

    Нужно сделать доработки уже существующего дизайна главной страницы ресурса i-mash.ru. см. тз в файле все доработки должны быть в рамках уже существующего стиля и дизайна. как результат проекта должна быть верстка (кроссбраузерная и в ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $100

    дизайн в первую очередь Для начала отправляю ссылки http://www.propertyfinder.ae/en/buy/dubai/apartment-for-sale.html?t/16/v/1 - сайт-поисковик недвижимости в Эмиратах. Он нужен в основном только для сравнения + можно заимствовать элементы дизайна объявлений. http://www.youtube.com/ Здесь заимствуем смысл стационарных! поисковых полей: верхнее поле и ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер сайтов, логотипов

    $500

    Нужен дизайнер для разработки дизайна сайтов, логотипов и прочей графики с нуля или для редизайнов. Направления деятельности: 1. Дизайн сайтов, создание макетов в PSD. 2. Разработка логотипов, или графики в стиле "от руки" Желаемые навыки: 1. Отличное знание Photoshop. 2. Для ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Добрый день. Уважаемые фрилансеры, нужна новая кровь и идеи по созданию нового дизайна, для интернет-компании, занимающейся создание продвижение и поддержкой сайтов. Требуется обновить дизайн в современном стили.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн страницы

    $100

    Всем добрый день. Требуется изменить дизайн страницы http://make.travel/ru/thailand. Проблема в том что очень много места используется не рационально, не хватает акцентов. Все пункты меню (Экскурсии, Места, Отели и т. д.) визуально равнозначные. Необходимо поставить акцент именно на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отредактировать несколько картинок в ПСД

    Работа несложная - обработать и вставить несколько картинок вместо существующих, выполнить надписи на странице уже подобранными стилями. Подробнее - в ТЗ приложенном к проекту. Вопросы - в ЛС. Предпочтение минимальной цене и срокам исполнения.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад