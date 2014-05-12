Нужно создать дизайн лендинга для продажи чая.

Всем добрый день. Требуется изменить дизайн страницы http://make.travel/ru/thailand. Проблема в том что очень много места используется не рационально, не хватает акцентов. Все пункты меню (Экскурсии, Места, Отели и т. д.) визуально равнозначные. Необходимо поставить акцент именно на ...