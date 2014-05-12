Дизайн главной страницы

Нужен дизайнер для разработки дизайна сайтов, логотипов и прочей графики с нуля или для редизайнов. Направления деятельности: 1. Дизайн сайтов, создание макетов в PSD. 2. Разработка логотипов, или графики в стиле "от руки" Желаемые навыки: 1. Отличное знание Photoshop. 2. Для ...
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дизайн в первую очередь
Для начала отправляю ссылки
http://www.propertyfinder.ae/en/buy/dubai/apartment-for-sale.html?t/16/v/1 - сайт-поисковик недвижимости в Эмиратах. Он нужен в основном только для сравнения + можно заимствовать элементы дизайна объявлений.
http://www.youtube.com/ Здесь заимствуем смысл стационарных! поисковых полей: верхнее поле и вертикальное левое с поисковиком.
http://us1.badoo.com/search/ Здесь элементы дизайна страницы и объявлений, дополнительные платные услуги (поднять объявление, рекламные модули...) и переход в платежные системы (всплывающие окна).
По цветовому оформлению страниц - оттенки серого (в основном светлые тона) и белого и возможно с цветными элементами (иконки, рамки как платная опция, выделенные рекламные модули...).
ТЗ по объявлению на главной:
- предлагаю внешний вид объявления как на Баду
- инфа в объявлении:
1. Тип недвижимости (например Квартира)
2. Расположение (Центральный округ)
3. Стоимость (2000000 знак рубля)
4. Площадь ( 120 кв.м.)
5. Иконка, обозначающая количество комнат (2 иконка кровати)
6. Дата ( например 12/05/2014, первые 3 дня иконка NEW). Объявление будет активно месяц, если его не обновить, то оно автоматически удалится!
7. Избранное
8. Количество фотографий, лучше иконкой на самой фотографии (4 иконка фотоаппарат)
9. Другие иконки, обозначающие бассейн, парковка, Интернет, ТВ, кондиционер, стиральная машина, лифт, спортзал, мебель, охрана, отопление..
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