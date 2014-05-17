Редизайн страницы

Работа несложная - обработать и вставить несколько картинок вместо существующих, выполнить надписи на странице уже подобранными стилями. Подробнее - в ТЗ приложенном к проекту. Вопросы - в ЛС. Предпочтение минимальной цене и срокам исполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день.
Требуется изменить дизайн страницы http://make.travel/ru/thailand.
Проблема в том что очень много места используется не рационально, не хватает акцентов.
Все пункты меню (Экскурсии, Места, Отели и т. д.) визуально равнозначные. Необходимо поставить акцент именно на экскурсиях.
Я накидал свой вариант. Выглядит он вот так http://puu.sh/8puyw/b86986674a.png. Вариант не окончательный — можете предложить свой. В своей версии я столкнулся с проблемой — не знаю куда поставить меню. Как его отобразить так чтобы оно было заметным, находилось в первом экране, но в тоже время не оттягивало на себя слишком много внимания? В общем предлагайте варианты.
Второе это блок достопримечательностей. Метрика говорит о том что люди его не совсем понимают и не видят кнопку которая открывает карту.
Требуется отобразить элементы так чтобы:
1. Была открыта карта по умолчанию.
2. Категории мест располагались так чтобы из было удобно использовать и пользователь сразу понимал что они относятся к карте.
3. Был блок TOP 10 мест
Другие блок вторичны и играют больше роль SEO текста поэтому они имеют меньший приоритет и вы их можете задвигать туда куда хотите.
На данном этапе я ищу дизайнера который предложит наилучший вариант и с которым мы сможем доработать другие страницы сайта — страницу категорий достопримечательностей, страницу достопримечательности и страницу статей.
Общий дизайн сайта уже зафиксирован, предлагайте только те варианты которые не потребуют изменения ширины сайта и основных цветов.
Я буду пристально следить за вашими предложениями и даже если вы предложите то что не совсем подойдет — ничего страшного мы всегда сможет доработать. На этом этапе больший приоритет буду отдавать людям умеющим создавать удобные интерфейсы и обладающим хорошим чувством стиля.
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