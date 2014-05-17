Редизайн страницы

# 1 — $ 100

Всем добрый день.

Требуется изменить дизайн страницы http://make.travel/ru/thailand.

Проблема в том что очень много места используется не рационально, не хватает акцентов.

Все пункты меню (Экскурсии, Места, Отели и т. д.) визуально равнозначные. Необходимо поставить акцент именно на экскурсиях.

Я накидал свой вариант. Выглядит он вот так http://puu.sh/8puyw/b86986674a.png. Вариант не окончательный — можете предложить свой. В своей версии я столкнулся с проблемой — не знаю куда поставить меню. Как его отобразить так чтобы оно было заметным, находилось в первом экране, но в тоже время не оттягивало на себя слишком много внимания? В общем предлагайте варианты.

Второе это блок достопримечательностей. Метрика говорит о том что люди его не совсем понимают и не видят кнопку которая открывает карту.

Требуется отобразить элементы так чтобы:

1. Была открыта карта по умолчанию.

2. Категории мест располагались так чтобы из было удобно использовать и пользователь сразу понимал что они относятся к карте.

3. Был блок TOP 10 мест

Другие блок вторичны и играют больше роль SEO текста поэтому они имеют меньший приоритет и вы их можете задвигать туда куда хотите.

На данном этапе я ищу дизайнера который предложит наилучший вариант и с которым мы сможем доработать другие страницы сайта — страницу категорий достопримечательностей, страницу достопримечательности и страницу статей.

Общий дизайн сайта уже зафиксирован, предлагайте только те варианты которые не потребуют изменения ширины сайта и основных цветов.

Я буду пристально следить за вашими предложениями и даже если вы предложите то что не совсем подойдет — ничего страшного мы всегда сможет доработать. На этом этапе больший приоритет буду отдавать людям умеющим создавать удобные интерфейсы и обладающим хорошим чувством стиля.