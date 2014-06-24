Дизайн простенького лого

$10
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки84 просмотра
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Нужно сделать лого для сайта, сайт готов, цвета должны быть гармоничны с сайтом.

Особых требований нет.

Сайт дам в личку.

Портфолио у исполнителя обязательно.

В личку прошу не писать, только в тендере.

10 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделано отличнО!
Очередное сотрудничество с Евгением - как всегда только приятные впечатления! Общение, утверждение, результат и оплата! Рекомендую всем сотрудничать)
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