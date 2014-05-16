Дизайн интернет-магазина на Престашопе

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок187 просмотров
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Необходимо сделать дизайн двух интернет-магазинов, начинка которых будет на CMS Prestashop (в дизайне необходимо будет учитывать чтобы программист потом смог "одеть" его на эту систему). Один интернет магазин - тематика "косметика", второй "маникюрные принадлежности, модные аксессуары, бижутерия, косметика". Присылайте Ваши предложения, цены, примеры работ сделанных именно для престашопа.

10 лет назад
Artas28
46 летЧехия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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