Дизайн интернет-магазина на Престашопе

Необходимо сделать дизайн двух интернет-магазинов, начинка которых будет на CMS Prestashop (в дизайне необходимо будет учитывать чтобы программист потом смог "одеть" его на эту систему). Один интернет магазин - тематика "косметика", второй "маникюрные принадлежности, модные аксессуары, бижутерия, косметика". Присылайте Ваши предложения, цены, примеры работ сделанных именно для престашопа.