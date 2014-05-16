Нужно разработать дизайн одностраничного сайта в соответствии с макетом. Заказчику нравится сайт: http://www.izan.ru/, даже хочет, чтобы его сайт был похож на izan.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн бюро переводов.
Цвета и структура (разделы и блоки) сайта будут как тут http://www.traktat.com/
Ваши предложения.
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