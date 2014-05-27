Четыре дизайна wordpress

Необходимо нарисовать и сверстать для wordpress(должен получиться шаблон для wp) четыре дизайна по тематикам:

финансовое СРО

строительное сро

проектировочное сро

изыскательное сро

Дизайн должен быть в стиле дизайнов государственных сайтов, например ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru/

Все дизайны должны быть выполнены в едином стиле.

У каждого дизайна в шапке должен присутствовать точно такой же триколор как на картинке прикрепленной.

Версия WP последняя актуальная на момент выполнения проекта.

Не надо писать мне в ЛС о том, что вы лучше всех, пожалуйста дайте ссылку на ваше портфолио в заявке к проекту.

Предоплаты нет, показываете дизайн(с ватермарками или еще как-нибудь защищенный вами), после этого оплата.

Возможно разбить оплату на четыре части.