Четыре дизайна wordpress

$550
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок275 просмотров
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Необходимо нарисовать и сверстать для wordpress(должен получиться шаблон для wp) четыре дизайна по тематикам:

финансовое СРО

строительное сро

проектировочное сро

изыскательное сро

Дизайн должен быть в стиле дизайнов государственных сайтов, например ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru/

Все дизайны должны быть выполнены в едином стиле.

У каждого дизайна в шапке должен присутствовать точно такой же триколор как на картинке прикрепленной.

Версия WP последняя актуальная на момент выполнения проекта.

Не надо писать мне в ЛС о том, что вы лучше всех, пожалуйста дайте ссылку на ваше портфолио в заявке к проекту.

Предоплаты нет, показываете дизайн(с ватермарками или еще как-нибудь защищенный вами), после этого оплата.

Возможно разбить оплату на четыре части.

WordPress
10 лет назад
mongolor
Максим 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
islanderua
Алексей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$550
12 дней
Отличная работа, все четко и в срок.
Отличный заказчик. Всегда на связи, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.
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