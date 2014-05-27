Четыре дизайна wordpress

Есть одностраничник: 2218789.ru Необходимо сделать его аудит. Предложить список исправлений. Сделать исправления. Поправить в блоке "Заказа" адрес, на который будут отсылаться запросы. Главное условие: быстрота.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать и сверстать для wordpress(должен получиться шаблон для wp) четыре дизайна по тематикам:
финансовое СРО
строительное сро
проектировочное сро
изыскательное сро
Дизайн должен быть в стиле дизайнов государственных сайтов, например ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru/
Все дизайны должны быть выполнены в едином стиле.
У каждого дизайна в шапке должен присутствовать точно такой же триколор как на картинке прикрепленной.
Версия WP последняя актуальная на момент выполнения проекта.
Не надо писать мне в ЛС о том, что вы лучше всех, пожалуйста дайте ссылку на ваше портфолио в заявке к проекту.
Предоплаты нет, показываете дизайн(с ватермарками или еще как-нибудь защищенный вами), после этого оплата.
Возможно разбить оплату на четыре части.
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