Дизайн сайта

$500
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка129 просмотров
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Дизайн сайта финансовой тематики, согласно ТЗ.

Дизайн сайта
10 лет назад
Magic78
Максим 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$570
10 дней
Второй проект без нареканий.
Повторное сотрудничество с Максимом не разочаровало - заказчик серьезный и ответственный. Тз четкое, корректировки адекватные, общение вежливое, оплата без задержек. Для успешного сотрудничества этого более чем достаточно. Еще раз мои рекомендации!