Повторное сотрудничество с Максимом не разочаровало - заказчик серьезный и ответственный. Тз четкое, корректировки адекватные, общение вежливое, оплата без задержек. Для успешного сотрудничества этого более чем достаточно. Еще раз мои рекомендации!