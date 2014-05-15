Bootstrap-дизайн сайта игровой тематики

Добрый день!

Нужен bootstrap дизайн сайта по игре Dota 2 + верстка. Основные требования - это простота, легкость и аккуратность. Сроки создания - 10 дней. Исполнитель, знакомый с тематикой Dota 2, имеет больше шансов получить работу. Все подробности можно прочесть в ТЗ, прикрепленное к проекту. Если вы прочли описание проекта до конца, напишите, пожалуйста, перед началом своего предложения слово dota2, чтобы я знал, что вы не бездумный бот. В противном случае, ваше предложение не будет рассмотрено вовсе.