Bootstrap-дизайн сайта игровой тематики

$150
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужен bootstrap дизайн сайта по игре Dota 2 + верстка. Основные требования - это простота, легкость и аккуратность. Сроки создания - 10 дней. Исполнитель, знакомый с тематикой Dota 2, имеет больше шансов получить работу. Все подробности можно прочесть в ТЗ, прикрепленное к проекту. Если вы прочли описание проекта до конца, напишите, пожалуйста, перед началом своего предложения слово dota2, чтобы я знал, что вы не бездумный бот. В противном случае, ваше предложение не будет рассмотрено вовсе.

Дизайн сайтаBootstrap
10 лет назад
emprio
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад