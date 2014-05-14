Оформить группу ВК

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок163 просмотра
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Необходимо сделать дизайн для продающей группы вконтакте - аватарку и меню, и сверстать ее в саму группу.

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10 лет назад
Sho_Me
Максим 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад