Оформить группу ВК

Баннер должен содержать: 1. лого (смотрите на сайте - надпись Деловод) и возможно вариант с буковй "Д" (вот есть на фейсбуке) https://www.facebook.com/delovodua 2. Описание главных функций (текстовки на слайдере на главной странице delovod.ua) 3. Сообщение "Бесплатный базовый пакет ...