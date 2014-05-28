Дизайн сайта для строительной компании

Здравствуйте. Кто хочет поупражняться в своих навыках ну и просто желающим: 1) главная страница: логотип (будет свой), телефоны, кнопка обратного звонка, форма заказа, какой то типа баннер, рассказывающий про преимущества заказа именно в этой фирме, картинки двух ...