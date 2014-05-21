Дизайн 5 страниц + лого.

Дизайн сайтовЗавершен35 заявок283 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется отрисовать дизайн нескольких страниц для сайта: 2 страниц для веб-версии и 3 страницы для мобильной версии.

Также нужен простенький логотип.

Имеются схематические макеты страниц и ТЗ.

Макеты:

https://drive.google.com/file/d/0Bz_LkDP7RdMBUG91RHU1Y3k3X0E/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz_LkDP7RdMBdk02dm9UZHpBYWM/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz_LkDP7RdMBT0FZeFBrVTV5LUU/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz_LkDP7RdMBa0w0ZE95dXpONTg/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bz_LkDP7RdMBMGZfU1E3RHlLZTg/edit?usp=sharing

10 лет назад
portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
feL
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
10 лет назад
$150
3 дня
Все прошло гладко, результат отличный!
Отличный заказчик, четкая постановка задачи. Доволен сотрудничеством.
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