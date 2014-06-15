Дизайн сайта для стоматологической клиники

Поздравляю Вас с заслуженной победой в этом конкурсе! Кроме того, Анна согласилась внести небольшие изменения в дизайн главной страницы и сделать предварительную нарезку графических элементов, необходимых для вёрстки сайта. Все слои в исходных PSD файлах разбиты как полагается по папкам: разметка, шапка, контент, подвал, задний фон. Огромное спасибо за проделанную работу! Надеюсь на Ваше последующее участие в наших конкурсах!