Дизайн сайта для стоматологической клиники

$300
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок3009 просмотров
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#1$300

Уважаемые, веблансеры!

Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку дизайна сайта.

1.1. Тематика сайта: персональный сайт стоматологической клиники.

1.2. Цель создания сайта:

1.2.1. Открыть дополнительный канал привлечения потенциальных клиентов;

1.2.2. Сбор контактных данных потенциальных клиентов;

1.2.3. Повышение имиджа компании.

В рамках настоящего технического задания (ТЗ) необходимо разработать дизайн 3 (трёх) страниц:

– главной страницы сайта;

– страницы с описанием услуги;

– всплывающего окна «Записаться на прием».

Подробное ТЗ, логотип и макет главной страницы находятся во вложении.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».

Дизайн сайта
10 лет назад
EcoSoft
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
INTARSIYA
Анна 
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
#1
Поздравляю Вас с заслуженной победой в этом конкурсе! Кроме того, Анна согласилась внести небольшие изменения в дизайн главной страницы и сделать предварительную нарезку графических элементов, необходимых для вёрстки сайта. Все слои в исходных PSD файлах разбиты как полагается по папкам: разметка, шапка, контент, подвал, задний фон. Огромное спасибо за проделанную работу! Надеюсь на Ваше последующее участие в наших конкурсах!
Понравилось работать над проектом клиники и совместно с Виталием. Все было четко, оперативно, хорошая коммуникация, своевременная оплата. Надеюсь на сотрудничество в будущем!
Заявки фрилансеров
INTARSIYA
Анна 
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
#1
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