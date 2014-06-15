Дизайн сайта для стоматологической клиники

Необходимо разработать страницу для благотворительного фонда. Лендинг должен быть креативный и интересный по типу тех, что публикуются в Рейтинге Рунета. Дизайнеры, которые делают лендинги в стиле бизнес молодости не подходят. Также не рассматриваю исполнителей без отзывов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые, веблансеры!
Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку дизайна сайта.
1.1. Тематика сайта: персональный сайт стоматологической клиники.
1.2. Цель создания сайта:
1.2.1. Открыть дополнительный канал привлечения потенциальных клиентов;
1.2.2. Сбор контактных данных потенциальных клиентов;
1.2.3. Повышение имиджа компании.
В рамках настоящего технического задания (ТЗ) необходимо разработать дизайн 3 (трёх) страниц:
– главной страницы сайта;
– страницы с описанием услуги;
– всплывающего окна «Записаться на прием».
Подробное ТЗ, логотип и макет главной страницы находятся во вложении.
С уважением,
Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».
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