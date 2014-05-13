Переделать сайт на джумле

Необходимо разработать страницу для благотворительного фонда. Лендинг должен быть креативный и интересный по типу тех, что публикуются в Рейтинге Рунета. Дизайнеры, которые делают лендинги в стиле бизнес молодости не подходят. Также не рассматриваю исполнителей без отзывов.
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Изменить шапку, изменить номера, легкий ре-дизайн, скрыть/добавить разделы
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