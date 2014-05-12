Создание дизайна сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок236 просмотров
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Необходимо создать дизайн сайтка + верстк ана ВП (или посоветуете нормального верстальщика).

Тематика сайта косметический бренд, цветовая политра: фиолетовый, золотой или же черный, золотой(белый). Примеры сайтов я вам выдам.

Более подробнее в ЛС.

10 лет назад
smedvedev
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад