Дизайн сайта доски объявлений + верстка

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки261 просмотр
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Нужен дизайн для сайта доски объявлений всего около 4-х странриц: 1-2 основных и 1-2 дочерних.

От кандидата жду примеров работ подобного типа.

Дизайн сайта
10 лет назад
AdWordsPRO
Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв