Простенькая шапка на сайт.

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Есть сайт по продаже авточехлов. Нужно сделать простенькую, но красивую шапку. Сейчас там безобразие.

10 лет назад
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад