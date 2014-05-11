Редизайн интернет магазина

Не вздумайте с ним работать, начало очень впечатляюще, но только до момента перечисления денег, сделал главную страницу и вёрстку к ней тут же залив себе в портфолио все страницы которые должен был мне скинуть но ничего этого не произошло! Три недели и 10 000 рублей я потерял с ним в надежде что появится, но не в скайпе не на сообщения и на телефонные звонки человек не реагирует! В итоге отдал проект ответственному человеку.