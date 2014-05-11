Легкий европейский дизайн Срок 2-3 дня Тексты предоставляются Нужна верстка так же
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн интернет магазина http://www.beliysvet.ru/ + вёрстка, (он находится на Джумла), дизайн нужен типа maxisvet.com, только лучше)
оставляйте ссылки на свои работы.
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