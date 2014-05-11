Редизайн интернет магазина

$500
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок321 просмотр
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Редизайн интернет магазина http://www.beliysvet.ru/ + вёрстка, (он находится на Джумла), дизайн нужен типа maxisvet.com, только лучше)

оставляйте ссылки на свои работы.

10 лет назад
burchulad
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
skepa
Вадим 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$350
4 дня
Не вздумайте с ним работать, начало очень впечатляюще, но только до момента перечисления денег, сделал главную страницу и вёрстку к ней тут же залив себе в портфолио все страницы которые должен был мне скинуть но ничего этого не произошло! Три недели и 10 000 рублей я потерял с ним в надежде что появится, но не в скайпе не на сообщения и на телефонные звонки человек не реагирует! В итоге отдал проект ответственному человеку.
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