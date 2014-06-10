Дизайн сайта

$200
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок2895 просмотров
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#1$200

Уважаемые дизайнеры!

Нам необходимо разработать дизайн и фирменный стиль для сайта «Московского Казачьего Хора».

Как видно из названия тематика — казачество. Касаемо хора это музыка, песни, танцы, трюки с шашками.

Образ хоть и залихватский, но не шутовство и не клоунада.

ЛОГОТИП УЖЕ ЕСТЬ!!! ОН НАХОДИТСЯ ПО ССЫЛКЕ НИЖЕ.

ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛА http://yadi.sk/d/i8euldeenucb8

Вложены: логотип в двух вариантах, пример структурной схемы (без места под шапку), вырезанные фото артистов.

Фирменный стиль 4 элемента.

1. Цветовое решение

2. Графическое расположение

3. Элементы декора

4. Шрифт

Общий тон не очень пёстрый, но не мрачный.

Также в образе должна прослеживаться эпичность, воинский дух, патриотизм, историчность и т.д.

Что нужно: Стиль достаточно минималистичный, сам сайт должен быть очень юзабильным, четко выражены черты характера. (меню состоит из пунктов: главная, видео, аудио, информация, галерея, , контакты.) Основных 6 страниц, но они будут практически похожи по структуре.

Пока есть общая идея по поводу того, как должен выглядеть сайт по форме строения.

1. Общий статичный фон (т.е. при прокрутке не передвигается), в шапке которого артисты. Фон это качественная картина природы. Поле, луг, долина. ОН должен растягиваться на весь экран и центроваться.

2. Сверху меню и логотип, на прозрачном или полупрозрачном фоне.

3. Текст на полупрозрачном фоне.

4. Размещение виджетов ВК, фейсбук, одноклассники.

5. Возможно размещение новостного блока или вывести его отдельной страницей, добавив в меню соответсвующую кнопку.

6. Возможен стиль в сторону конца 19 начало 20 века. Казаки при московском дворе.

Пример сайта http://jooliki.ru/ — это касаемо структуры,

На всякий случай пример нашего сайта (это то же самое только малый состав артистов). Не надо его копировать, но можно посмотреть о чем вообще идет речь http://rusvolya.ru/

Дизайн должен сразу привлекать внимание посетителей.

Все вопросы можно обсудить в скайпе и аське. см. личные данные

Дизайн сайта
10 лет назад
behr80
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
MichaelRybchenko
Михаил 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1
Михаил был самым активным участником конкурса, предложил больше всего вариантов. Оперативно вносил доработки. Приятно было сотрудничать! Всем рекомендую!
Рекомендую. Отличный заказчик.
Заявки фрилансеров
MichaelRybchenko
Михаил 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1
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