Нужен прототип для 3-4-х страниц (главной, страница с результатами тестирования, страница пользователя - личный кабинет) сайта онлайн тестирования, более подробно в личку. Интересуют цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые дизайнеры!
Нам необходимо разработать дизайн и фирменный стиль для сайта «Московского Казачьего Хора».
Как видно из названия тематика — казачество. Касаемо хора это музыка, песни, танцы, трюки с шашками.
Образ хоть и залихватский, но не шутовство и не клоунада.
ЛОГОТИП УЖЕ ЕСТЬ!!! ОН НАХОДИТСЯ ПО ССЫЛКЕ НИЖЕ.
ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛА http://yadi.sk/d/i8euldeenucb8
Вложены: логотип в двух вариантах, пример структурной схемы (без места под шапку), вырезанные фото артистов.
Фирменный стиль 4 элемента.
1. Цветовое решение
2. Графическое расположение
3. Элементы декора
4. Шрифт
Общий тон не очень пёстрый, но не мрачный.
Также в образе должна прослеживаться эпичность, воинский дух, патриотизм, историчность и т.д.
Что нужно: Стиль достаточно минималистичный, сам сайт должен быть очень юзабильным, четко выражены черты характера. (меню состоит из пунктов: главная, видео, аудио, информация, галерея, , контакты.) Основных 6 страниц, но они будут практически похожи по структуре.
Пока есть общая идея по поводу того, как должен выглядеть сайт по форме строения.
1. Общий статичный фон (т.е. при прокрутке не передвигается), в шапке которого артисты. Фон это качественная картина природы. Поле, луг, долина. ОН должен растягиваться на весь экран и центроваться.
2. Сверху меню и логотип, на прозрачном или полупрозрачном фоне.
3. Текст на полупрозрачном фоне.
4. Размещение виджетов ВК, фейсбук, одноклассники.
5. Возможно размещение новостного блока или вывести его отдельной страницей, добавив в меню соответсвующую кнопку.
6. Возможен стиль в сторону конца 19 начало 20 века. Казаки при московском дворе.
Пример сайта http://jooliki.ru/ — это касаемо структуры,
На всякий случай пример нашего сайта (это то же самое только малый состав артистов). Не надо его копировать, но можно посмотреть о чем вообще идет речь http://rusvolya.ru/
Дизайн должен сразу привлекать внимание посетителей.
Все вопросы можно обсудить в скайпе и аське. см. личные данные
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