Нужен прототип для 3-4-х страниц (главной, страница с результатами тестирования, страница пользователя - личный кабинет) сайта онлайн тестирования, более подробно в личку. Интересуют цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основании главной отрисовать внутряки. Прототипы встраниц есть. На сегодня нужно 5 страниц. После их отрисовки еще 8.
От Вас цена и сроки за страницу
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