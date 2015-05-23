Нужно переделать Landing Page (дизайн+верстка)

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок255 просмотров
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Есть готовий Landing Page нужно его переделать . Доп.информация в личку.

10 лет назад
Serginios
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
sagak
Иван 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$70
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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