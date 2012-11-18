Иван сделал работу и ему была оплачена оговоренная сумму. Потом были обнаружены баги, которые он согласился исправить. Но последней фразой было: "... все, приступаю". И на этом на связь не выходит. В Skype игнорит, телефон не берет. В общем выполненная работа меня устроила, но не приятно, что баг не решен.