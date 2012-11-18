sagak

Иван sagak

 
33 годаРоссия/Иваново
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Serginios
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Нужно переделать Landing Page (дизайн+верстка)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lik12
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Доработка phpbb форума
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Верстка макета - срочно
Пришлось создать срочный проект, так как человек с которым я работал около 2 лет, кинул меня, и не делал работу вовремя. Иван быстро и качественно выполнил верстку макета, за что огромное спасибо. Уверен что наше сотрудничество продолжится. Рекомендую как отличного исполнителя!
Отличный заказчик, понимает, что идеалов не существует. Отдельный плюс за, предоставленный заказчиком, PSD-макет - сделан качественно и приятно было с ним работать.
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closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$60
0 баллов
11 лет назад
Доработать верстку 1-ой страницы
Иван сделал работу и ему была оплачена оговоренная сумму. Потом были обнаружены баги, которые он согласился исправить. Но последней фразой было: "... все, приступаю". И на этом на связь не выходит. В Skype игнорит, телефон не берет. В общем выполненная работа меня устроила, но не приятно, что баг не решен.
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$20
10 баллов
11 лет назад
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Все ок, работа сделана быстро и качественно, рекомендую.
Хороший заказчик, сработались без лишних слов. Оплату произвел немедленно после факта сдачи проекта.
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