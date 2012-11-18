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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
11 лет назад
Пришлось создать срочный проект, так как человек с которым я работал около 2 лет, кинул меня, и не делал работу вовремя. Иван быстро и качественно выполнил верстку макета, за что огромное спасибо. Уверен что наше сотрудничество продолжится. Рекомендую как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, понимает, что идеалов не существует. Отдельный плюс за, предоставленный заказчиком, PSD-макет - сделан качественно и приятно было с ним работать.
$60
0 баллов
11 лет назад
Иван сделал работу и ему была оплачена оговоренная сумму. Потом были обнаружены баги, которые он согласился исправить. Но последней фразой было: "... все, приступаю". И на этом на связь не выходит. В Skype игнорит, телефон не берет. В общем выполненная работа меня устроила, но не приятно, что баг не решен.
$20
10 баллов
11 лет назад
Все ок, работа сделана быстро и качественно, рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, сработались без лишних слов. Оплату произвел немедленно после факта сдачи проекта.