Необходимо нарисовать новый дизайн для уже существующего сайта по организациям праздников и свадеб. Что-то яркое, и впечатляющее. Подробности в приват
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Необходимо нарисовать дизайн сайта знакомств.
Основные требования - простота и удобство.
Дизайн должен включать 8 страниц:
- главная (возможно с формой регистрации в шапке)
- галерея анкет девушек
- просмотр анкеты девушки
- страница поиска (форма поиска)
- страница аккаунта мужчины
- список писем
- чтение письма/ответ на письмо
- видеочат
От Вас нужны сроки и стоимость
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