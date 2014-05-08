Нарисовать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт48 заявок252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо нарисовать дизайн сайта знакомств.

Основные требования - простота и удобство.

Дизайн должен включать 8 страниц:

- главная (возможно с формой регистрации в шапке)

- галерея анкет девушек

- просмотр анкеты девушки

- страница поиска (форма поиска)

- страница аккаунта мужчины

- список писем

- чтение письма/ответ на письмо

- видеочат

От Вас нужны сроки и стоимость

Дизайн сайта
10 лет назад
mulderInTheDoor
Болдин 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет-магазина и верстка (3 шт)

    Нужен дизайн интернет-магазина. Современный, сдержанный стиль (нравится kenwood-shop.com.ua). Движок ImageCMS. Дизайн делается таким чтобы удобно было видоизменять цветовую гамму и шапку сайта. То есть нужно 3 одинаковых дизайна с разными цветовыми схемами и шапкой сайта. Дизайн должен включать в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $150

    Требуется разработать дизайн главной страницы, подробности в приложении. Проект интересный, долгосрочный. С победителем продолжаем сотрудничество. По любому вопросу можно посоветоваться / уточнить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн доски объявлений

    $250

    Необходимо нарисовать красивый дизайн для верстки доски объявлений prodaja.com.ua в белых, фиолетовых и нежно фиолетовых тонах.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайт интернет-магазина раций

    $200

    Нужен дизайн сайта интернет-магазина раций. Примеров нормальных сайтов по данной тематике у меня к сожалению нет. Точнее все они мне не нравятся. Нужно сделать что-то более человеческое, нежели эти скучные топорные сайты. Страницы: - главная; ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта про гонки на джипах

    Есть сайт - все кнопочки и ссылки выведены, нужно отразить это всё в дизайне. Прикреплён пример одной страницы Главная страница в стиле http://worldoftanks.ru/ только с джипами-монстрами, рисованными.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Веб студии требуется дизайнер для удаленной работы

    Веб студии требуется дизайнер (ы) для удаленной работы. Проекты различны от визиток до интернет магазинов. В заявках прошу указать: ссылки на портфолио -стоимость типичных работ (дизайн небольших сайтов, полиграфии, фирменного стиля, крупных порталов, landing) -Приблизительные сроки выполнения -Контакты Чем больше информации от ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад