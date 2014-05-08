Веб студии требуется дизайнер для удаленной работы

Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки353 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Веб студии требуется дизайнер (ы) для удаленной работы.

Проекты различны от визиток до интернет магазинов.

В заявках прошу указать:

ссылки на портфолио

-стоимость типичных работ (дизайн небольших сайтов, полиграфии, фирменного стиля, крупных порталов, landing)

-Приблизительные сроки выполнения

-Контакты

Чем больше информации от Вас, тем меньше у нас вопросов.

10 лет назад
andriychik
Андрей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта логистика, продажи

    $100

    Дизайн сайта логистика, продажи. разработка главной и внутренней (2 страницы). что-то похожее на ТЗ в атаче. на скринах примеры того, что нравится и в каком виде хочу видеть результат. корректировки возможны в процессе обсуждения задания. прикрепляйте примеры работ. указывайте сроки. оплата ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн посадочной страницы

    Дорогие друзья Нужна помощь в дизайне посадочной страницы для одной очень нами любимой кофейни. Лого, некоторые корпоративные исходники есть, схематичная структура страницы тоже есть. Большое желание, чтоб все получилось тоже есть :) Нужен дизайнер, который возьмет материалы, подхватит ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Форум

    Здравствуйте. Мне нужно чтобы на странице где расположен форум не транслировался сайтбар и форум был во всю ширину сайта ссылка на форум http://stroyka-remontt.ru/stroitelnyi-forum/

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер

    Требуется дизайнер на постоянную удаленную работу. Много заказов на дизайны сайтов, баннеров и т.п. Обязательное условие: Человек должен быть доступен в сети, чтобы не пропадал неожиданно на несколько дней и не игнорировал сообщения по нескольку часов. Оплата возможна как ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта стоматологической клиники

    Уважаемые фрилансеры! Задача: Нужно сделать дизайн сайта (главной страницы). Тематика: стоматологическая клиника. Сайт представляет собой интернет-визитку c возможностью размещать новости, акции и доп.информации. Подробное ТЗ в приложении. Пожалуйста, сообщите цену и сроки. Ссылки на портфолио приветствуются.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Для системы контроля рабочего времени необходимо разработать дизайн сайта. Мне нравится оформление http://www.talkwalker.com/en/home/. Желательно не полностью его копировать, а что-то свое придумать. Буду рад обсудить ваши идеи. Набросок структуры сайта указан в файле design.jpg. Но это ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интерфейс и дизайн сайта

    $500

    Это стартап наподобие: (http://proektor.me/index.php?r=site/agreement, trello.com) Нужно разработать три страницы для стартапа: главная, социальная страница, внутренняя страница пользователя Детали буду обсуждать с тем кого выберу Интересует ориентировочная стоимость

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    10 лет назад