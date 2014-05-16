Это стартап наподобие: (http://proektor.me/index.php?r=site/agreement, trello.com) Нужно разработать три страницы для стартапа: главная, социальная страница, внутренняя страница пользователя Детали буду обсуждать с тем кого выберу Интересует ориентировочная стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для системы контроля рабочего времени необходимо разработать дизайн сайта. Мне нравится оформление http://www.talkwalker.com/en/home/. Желательно не полностью его копировать, а что-то свое придумать. Буду рад обсудить ваши идеи.
Набросок структуры сайта указан в файле design.jpg. Но это грубый черновик, я не дизайнер.
Вместо обезьяны лучше использовать фотографию людей. Например, http://ru.fotolia.com/id/64321794 Купил эту картинку.
Вместо синего фона нужно использовать зеленый, как на логотипе Time_Inspector_Logo.jpg Предоставлю векторный логотип.
Перед разработкой дизайна необходимо изучение сайтов конкурентов:
Также нужна будет внутренняя страница. То есть на выходе требуется 2 картинки.
Оплата в WMZ.
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