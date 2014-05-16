Разработать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен40 заявок371 просмотр
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Для системы контроля рабочего времени необходимо разработать дизайн сайта. Мне нравится оформление http://www.talkwalker.com/en/home/. Желательно не полностью его копировать, а что-то свое придумать. Буду рад обсудить ваши идеи.

Набросок структуры сайта указан в файле design.jpg. Но это грубый черновик, я не дизайнер.

Вместо обезьяны лучше использовать фотографию людей. Например, http://ru.fotolia.com/id/64321794 Купил эту картинку.

Вместо синего фона нужно использовать зеленый, как на логотипе Time_Inspector_Logo.jpg Предоставлю векторный логотип.

Перед разработкой дизайна необходимо изучение сайтов конкурентов:

rescuetime.com

desktime.com

crocotime.com

Также нужна будет внутренняя страница. То есть на выходе требуется 2 картинки.

Оплата в WMZ.

Дизайн сайта
10 лет назад
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
optical
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$200
5 дней
Работой с Владимиром доволен, без проблем и без задержек вносил правки. Рекомендую.
Спасибо Алексею за комфортную работу и интересный проект. Рекомендую к сотрудничеству!
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