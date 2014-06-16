Дизайн сайта по продаже товаров для детей

Необходим дизайн сайта. Сроки сжатые, сдать первые наброски необходимо в пятницу (9 мая), со всеми корректировками работу необходимо закончить 13-14 мая.

Нравится дизайн яндекс почты в стиле с розовыми мишками. Соответственно хотелось бы дизайн в постельных розовых тонах.

Во вложении будущая схема сайта, если требуется перенесём в электронный вид, откорректируем, об этом поговорим детально отдельно.

Список категорий товара, которые будут на сайте, для представления, для чего нужен будет сайт:

Пеленка

Распашонка

Конверт на выписку

Подгузники

Конверт для пеленания

Трусики

Чепчики

Шапочки, панамки

Боли, слипы

Комбинизон

Колготки

Трусики и маечка

Белье

Ползунки

Пинетки

Пижама

Крестильный набор

Набор для кормления

Пустышка,соска

Погремушка

Носочки

Носовые платки

Постельное белье для детей

Комплекты одежды

Тальк

Присыпка

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