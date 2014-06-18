Разработка дизайна, сайт напольных покрытий

$100
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется разработать дизайн сайта напольных покрытий,

интернет магазин (ламинат, паркетная доска)

Подробное ТЗ прикрепил к проекту.

Стоимость фиксированная, 3 000 рублей.

Если кого ценник не устаревает не пишите большую цену.

НЕ тратьте ни свое не мое время.

Оплата строго по факту выполнения!!!

Так же новичков просьба пройти мимо!!!

Нужен человек знающий свое дело и любящий его.

Наличие портфолио обязательно.

В личку писать не нужно, с выбранным кандидатом свяжусь сам.

10 лет назад
korogan
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
bergun
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Отличный дизайн! Очень доволен, договорились о постоянном сотрудничестве!!!
Действительно остались только положительные впечатления от сотрудничества. Продолжаем работать над другими проектами. Рекомендую как надежного заказчика.