Разработка дизайна, сайт напольных покрытий

Очень нужен толковый дизайнер. Есть готовый дизайн, нужно внести изменения и доработать некоторые элементы. Заказываю стабильно различные элементы, постоянно дорабатываем и изменяем сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется разработать дизайн сайта напольных покрытий,
интернет магазин (ламинат, паркетная доска)
Подробное ТЗ прикрепил к проекту.
Стоимость фиксированная, 3 000 рублей.
Если кого ценник не устаревает не пишите большую цену.
НЕ тратьте ни свое не мое время.
Оплата строго по факту выполнения!!!
Так же новичков просьба пройти мимо!!!
Нужен человек знающий свое дело и любящий его.
Наличие портфолио обязательно.
В личку писать не нужно, с выбранным кандидатом свяжусь сам.
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