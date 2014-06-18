Разработка дизайна, сайт напольных покрытий

Добрый день!

Требуется разработать дизайн сайта напольных покрытий,

интернет магазин (ламинат, паркетная доска)

Подробное ТЗ прикрепил к проекту.

Стоимость фиксированная, 3 000 рублей.

Если кого ценник не устаревает не пишите большую цену.

НЕ тратьте ни свое не мое время.

Оплата строго по факту выполнения!!!

Так же новичков просьба пройти мимо!!!

Нужен человек знающий свое дело и любящий его.

Наличие портфолио обязательно.

В личку писать не нужно, с выбранным кандидатом свяжусь сам.