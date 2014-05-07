Доработать дизайн сайта, переделать элементы.

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок193 просмотра
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Очень нужен толковый дизайнер.

Есть готовый дизайн, нужно внести изменения и доработать некоторые элементы.

Заказываю стабильно различные элементы, постоянно дорабатываем и изменяем сайт.

Дизайн сайта
10 лет назад
el-sn
Серж 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад