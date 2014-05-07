Дизайн сайта бетонной продукции

$135
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок2110 просмотров
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#1$135

Для завода производящего бетонные кольца и прочую бетонную продукцию нужен макет дизайна сайта. Подробное задание в прикрепленном документе. В случае возникновения вопросов - пишите в личку.

По договоренности и за отдельную плату, возможно будет выполнить работу по отрисовке внутренних страниц сайта (3-4 страницы).

Дизайн сайта
10 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
Победитель конкурса
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
#1
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