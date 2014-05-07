Дизайн сайта бетонной продукции

# 1 — $ 135

Для завода производящего бетонные кольца и прочую бетонную продукцию нужен макет дизайна сайта. Подробное задание в прикрепленном документе. В случае возникновения вопросов - пишите в личку.

По договоренности и за отдельную плату, возможно будет выполнить работу по отрисовке внутренних страниц сайта (3-4 страницы).