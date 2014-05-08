Сделать Шапку Сайта

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Для интернет-магазина нужно сделать "шапку" сайта www.tiamo.od.ua , ну например такую: http://savepic.net/5301394.png

Размеры: 1020px *310px psd

Тематика сайта - медицинская. На шапке:

Можно взять какой то рисунок типа этого: http://savepic.net/5379275.jpg

10 лет назад
mazaalay
Евгений 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
freelancer7
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделал быстро. Качественно. Реагировал на заметки четко, все поправлял как просили. Делать начал даже без предоплаты. Работать было приятно. В итоге: рекомендую. Спасибо за быструю работу.
чёткое тз. своевременная оплата. всегда на связи
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