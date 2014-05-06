Сделать фото тизер

Есть фото — девушки.

На нее поверх надо нанести другой предмет. (часы например)

вот как у меня вышло

(файл в проекте)

надо сделать туже работу, но красиво, чтобы на выходе было.

У меня не красиво и не аккуратно — полный ужас. Который людям страшно показывать.

Надо 5 таких фото

Предположительно готов платить 5-10 $ за 5 таких фото.

Исходники даю. работа принимается сразу

пишите цены 5 фото.