Дизайн для сайта производственной компании

Почему такая низкая цена спросите вы? Я отвечу: даю шанс начинающим дизайнером набить свою «шкатулку» красивым портфолио, а так же получить хороший отзыв по проделанной работе, что является несомненным плюсом на фрилансе. От вас требуется: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт производственной компании, основные услуги:
- натяжные потолки,
- окна,
- двери,
- изготовление мебели,
- ремонт.
Задание:
1. Узнаваемый логотип + фавикон
2. Разработка стилей иконок для кнопок меню и прочих разделов, должны быть реализованы в общем стиле сайта, оправдывать местоположение, должны быть в тему и подсказывать посетителю о разделе.
3. Добавить графические картинки, изображения в контент сайта.
Что сделано! (на сайте только SEO тексты, а самих картинок и выдержанного дизайна нет).
Что требуется! (для представленных ниже разделов подобрать графические изображения, которые будут вписываться в общий дизайн сайта. но не мешать читабельности и не броско. Скромно, но со вкусом!!!)
http://stroy-komfort51.ru/natyazhnye-potolki/aksessuary
http://stroy-komfort51.ru/okna
http://stroy-komfort51.ru/dveri
http://stroy-komfort51.ru/dveri/metallicheskie
http://stroy-komfort51.ru/dveri/mezhkomnatnye
http://stroy-komfort51.ru/remont
http://stroy-komfort51.ru/mebel
http://stroy-komfort51.ru/mebel/shkafy-kupe
http://stroy-komfort51.ru/mebel/kuxni-na-zakaz
http://stroy-komfort51.ru/rekomendatsii (для всех трёх материалов)
P.S. Подробности и предложения в личной переписке!
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