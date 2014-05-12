Дизайн для сайта производственной компании

Сайт производственной компании, основные услуги:

- натяжные потолки,

- окна,

- двери,

- изготовление мебели,

- ремонт.

http://stroy-komfort51.ru/

Задание:

1. Узнаваемый логотип + фавикон

2. Разработка стилей иконок для кнопок меню и прочих разделов, должны быть реализованы в общем стиле сайта, оправдывать местоположение, должны быть в тему и подсказывать посетителю о разделе.

3. Добавить графические картинки, изображения в контент сайта.

Что сделано! (на сайте только SEO тексты, а самих картинок и выдержанного дизайна нет).

Что требуется! (для представленных ниже разделов подобрать графические изображения, которые будут вписываться в общий дизайн сайта. но не мешать читабельности и не броско. Скромно, но со вкусом!!!)

http://stroy-komfort51.ru/natyazhnye-potolki/aksessuary

http://stroy-komfort51.ru/okna

http://stroy-komfort51.ru/dveri

http://stroy-komfort51.ru/dveri/metallicheskie

http://stroy-komfort51.ru/dveri/mezhkomnatnye

http://stroy-komfort51.ru/remont

http://stroy-komfort51.ru/mebel

http://stroy-komfort51.ru/mebel/shkafy-kupe

http://stroy-komfort51.ru/mebel/kuxni-na-zakaz

http://stroy-komfort51.ru/rekomendatsii (для всех трёх материалов)

P.S. Подробности и предложения в личной переписке!