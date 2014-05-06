Web-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В компанию требуется веб-дизайнер.

Обязанности:

-разработка дизайна сайтов,элементов интерфейсов,баннеров полиграфической продукции

Требования:

-наличие портфолио

-владение photoshop,illustrator,Corel Draw

-опыт работы с флэш анимацией

-знание азов юзабилити

10 лет назад
ybrjyjdf
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Неспешно Нарисовать главную страницу веб-студии

    $50

    Почему такая низкая цена спросите вы? Я отвечу: даю шанс начинающим дизайнером набить свою «шкатулку» красивым портфолио, а так же получить хороший отзыв по проделанной работе, что является несомненным плюсом на фрилансе. От вас требуется: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Добавить элементы к дизайну сайта (bootstrap)

    Вводная: 1. Есть шаблоны сайта, уже отверстанного на bootstrap 2. Нужно добавить ряд графических элементов (шапка, слайдер, кнопки регистрации/авторизации) 3. В настоящее время есть два шаблона (каталог объявлений, страница объявления), нужно дополнительно сделать на их основе шаблон страницы ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • UI\UX дизайнер

    $2500

    Основные требования: Мы ищем преданного члена компании в роли UI\UX дизайнера для работы над различными проектами. Разовая работа не интересует, ищется человек на удаленную постоянную занятость. Мы подойдём друг другу если вы: — Понимаете основные принципы юзабилити и ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн темы публикации webhelp для Help&Manual

    Необходим дизайн и модификация темы публикации справочной документации в формате webhelp, в системе Help &amp; Manual. Новая тема должна стилистически соответствовать сайту программного продукта. сайт продукта: www alfakit ru сайт справки help alfakit ru Опыт работы с Help&amp;Manual ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка дизайна сайта туроператора

    Необходимо сделать второй сайт компании тур-оператора.. он должен быть разбит по блокам,продающий, нацелен на целевую аудиторию выше среднего, страниц всего порядка 20ти вместе с главной. важно чтобы это было стильно , не перегружено и ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн корпоративного блога

    $100

    Необходим дизайн корпоративного блога под wordpress, в стилей корпоративного сайта. Требования: строгий, лаконичный с использованием элементов цветовой гаммы корпоративного сайта. Приблизительный макет главной страницы блога в аттаче. С вас прорисовка подробной новости. Для новости должны быть доступны комментарии, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад