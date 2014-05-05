UI\UX дизайнер

Основные требования:

Мы ищем преданного члена компании в роли UI\UX дизайнера для работы над различными проектами. Разовая работа не интересует, ищется человек на удаленную постоянную занятость.

Мы подойдём друг другу если вы:

— Понимаете основные принципы юзабилити и умеете мыслить логически;

— Дисциплинированы;

— Не останавливаетесь на достигнутом, пробуете варианты решения задачи;

— Обладаете уровнем наших последних работ в портфолио.

Требования:

— Опыт проектирования от 2-х лет;

— Наличие портфолио;

— Опыт разработки сложных многопользовательских интерфейсов от прототипа до визуализации.

Существенный плюс, если:

— Вы принимали участие в создании соц. сетей или других сложных сервисов;

— У вас есть опыт создания интерфейсов приложений для iOS, Android, Windows Phone;

— Вы стремитесь к знаниям и вам нравится внедрять новые технологии на практике.

Мы предлагаем:

— 8 часовой рабочий день;

— ЗП от 1500 долларов по результатам собеседования;

— В случае желания переезда для работы в Варшаве — помощь с переездом и обеспечение всеми необходимыми документами;

— Комфортное рабочее место;

— Чай, кофе, кальян, виски — всегда есть на кухне.

От вас нужно:

портфолио (обязательно)

описание опыта (опционально)

резюме (если есть)

пожелания к зарплате (желательно)

Портфолио и прочее сюда можете не писать, всё равно тут смотреть не буду. Присылайте сразу на почту.