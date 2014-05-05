UI\UX дизайнер

Почему такая низкая цена спросите вы? Я отвечу: даю шанс начинающим дизайнером набить свою «шкатулку» красивым портфолио, а так же получить хороший отзыв по проделанной работе, что является несомненным плюсом на фрилансе. От вас требуется: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные требования:
Мы ищем преданного члена компании в роли UI\UX дизайнера для работы над различными проектами. Разовая работа не интересует, ищется человек на удаленную постоянную занятость.
Мы подойдём друг другу если вы:
— Понимаете основные принципы юзабилити и умеете мыслить логически;
— Дисциплинированы;
— Не останавливаетесь на достигнутом, пробуете варианты решения задачи;
— Обладаете уровнем наших последних работ в портфолио.
Требования:
— Опыт проектирования от 2-х лет;
— Наличие портфолио;
— Опыт разработки сложных многопользовательских интерфейсов от прототипа до визуализации.
Существенный плюс, если:
— Вы принимали участие в создании соц. сетей или других сложных сервисов;
— У вас есть опыт создания интерфейсов приложений для iOS, Android, Windows Phone;
— Вы стремитесь к знаниям и вам нравится внедрять новые технологии на практике.
Мы предлагаем:
— 8 часовой рабочий день;
— ЗП от 1500 долларов по результатам собеседования;
— В случае желания переезда для работы в Варшаве — помощь с переездом и обеспечение всеми необходимыми документами;
— Комфортное рабочее место;
— Чай, кофе, кальян, виски — всегда есть на кухне.
От вас нужно:
портфолио (обязательно)
описание опыта (опционально)
резюме (если есть)
пожелания к зарплате (желательно)
Портфолио и прочее сюда можете не писать, всё равно тут смотреть не буду. Присылайте сразу на почту.
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