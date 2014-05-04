Разработка дизайна сайта туроператора

Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки244 просмотра
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Необходимо сделать второй сайт компании тур-оператора.. он должен быть разбит по блокам,продающий, нацелен на целевую аудиторию выше среднего, страниц всего порядка 20ти вместе с главной. важно чтобы это было стильно , не перегружено и удобно. ДРУЗЬЯ!!! НУЖЕН НЕ ПРОСТО ДИЗАЙНЕР КОТОРЫЙ ПРАВИЛЬНО ПОДБЕРЕТ КАРТИНКУ, НУЖНО ЧТОБЫ НАРИСОВАЛИ с УЧЕТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭСТЕТИКИ ДИЗАЙНА!!!!

10 лет назад
livestile
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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