Разработка дизайна сайта туроператора

Необходимо сделать второй сайт компании тур-оператора.. он должен быть разбит по блокам,продающий, нацелен на целевую аудиторию выше среднего, страниц всего порядка 20ти вместе с главной. важно чтобы это было стильно , не перегружено и удобно. ДРУЗЬЯ!!! НУЖЕН НЕ ПРОСТО ДИЗАЙНЕР КОТОРЫЙ ПРАВИЛЬНО ПОДБЕРЕТ КАРТИНКУ, НУЖНО ЧТОБЫ НАРИСОВАЛИ с УЧЕТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭСТЕТИКИ ДИЗАЙНА!!!!