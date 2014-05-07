Лендинг для проката велосипедов

Нужен дизайн для всего сайта, главная, внутренняя, личный кабинет, страница самой игры. Возможно ещё 1-2 страницы. Напишите вашу цену на 5-6 страниц дизайна. Без верстки. Пример отличного сайта – http://habrahabrs.ru/ Нужно на подобии такого сделать ...
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Добрый день! Необходимо нарисовать красивый дизайн для лендинга службы проката велосипедов. В приложении примерный эскиз.
Нужно добавить кнопки шаринга в соц сети, а так же виджет группы ВК. Место выбрать на своё усмотрение.
Желательно сделать в бело-оранжевых цветах.
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Нужен дизайн лэндинга для свадеб. Важна утонченность, красота в деталях, ничего лишнего. Дизайнер - девушка. Недорого. Примеры сайтов. http://www.emilieiggiotti.com/ http://www.uandmewedding.com/ только не видео ролик, а фото. http://www.italianweddingdesigner.com/ Пишите!Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт10 лет назад
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