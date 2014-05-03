Дизайн сайта журнала "Познайка"

Требуется разработать дизайн главной страницы сайта "Познайка". Концепция есть во вложении, хотим видет примерно такое же. Барсука в векторе и элементы можеи предоставить, сайт Poznaika.net там есть картинки и самого журнала.

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