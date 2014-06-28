Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка133 просмотра
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Необходимо провести реструктуризацию и редизайн сайта

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
sergesl11
63 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$250
7 дней
Профессиональный, корректный, рекомендую
Исключительно положительный и ответственный заказчик. Своевременные выплаты, всегда на связи. Обязательно продолжим сотрудничество.
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