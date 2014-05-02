Простая шапка и 5 векторных контурных рисунков

Здравствуйте! Хочу заказать дизайн интернет магазина. Есть уже готовые макеты (главная страница, страница категорий и страница товара) на любительском уровне, рисовал сам, брал из сайтов которые понравились. В общем эти макеты нужно грамотно скорректировать на профессиональном ...