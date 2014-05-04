Сделать дизайн в .psd по готовому в .png

$100
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка201 просмотр
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Есть дизайн сайта, всего 3 страницы. Нарисованый в .png. Нужно сделать этот же макет в .psd под верстку.

Дизайн сайта
10 лет назад
grishchenko
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$30
1 день
Сделано быстро и качественно. В ходе работы я, как заказчик, изменял несколько раз задачу, но Виталий не взял дополнительную плату. Понимает с полуслова, к выполнению проекта подошел ответственно. Конечно же, обращусь еще не раз.
Четкое ТЗ. Моментальная предоплата - оплата, в полном обьеме. Спасибо.