Срисовать макет страницы по примеру

Проектировка сделана на базе Landing Page, интерфейс чуть отличается, но это не влияет на количество работы для дизайнера. 9 экранов Дедлайн: 3 дня на разработку 1 день на доработку. Работа по проектировке. Связь по скайпу, ...
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Срисовать макет страницы в psd по примеру и тз.
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