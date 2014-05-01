Необходим редизайн, для сайта milanstory. com. Яркие цвета, панорамная иллюстрация шапки сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
тематика - строительство. Планируется сайт-визитка. Есть логотип и фирменный стиль.
кто может быстро?
бюджет - 1000 р.
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