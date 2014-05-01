Дизайн сайта

$30
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок178 просмотров
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тематика - строительство. Планируется сайт-визитка. Есть логотип и фирменный стиль.

кто может быстро?

бюджет - 1000 р.

Дизайн сайта
10 лет назад
denstar
Денис 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Spencer1
Дмитрий 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$30
1 день
Дмитрий выполнил макет буквально за нескоько часов в превосходном качестве, чем буквально поразил коллектив. Рекомендую Дмитрия.
Все супер, рекомендую
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