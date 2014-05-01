Требуется разработка логотипа на тему "Услуги" бриф передам при дальнейших переговорах посредством скайпа. Исполнитель должен быть всегда на связи! Оплата по факту. Никаких предоплат. Цену и сроки в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайна для существующего сайта. Разработка главной и внутренней страницы.
Предоплата после показа и согласования главной страницы в формате JPEG.
Полная оплата после устранения замечаний и пожеланий.
Срок для главной страницы - 3 мая к 15:00 МСК.
Суть проекта - некакая база данных резюме специалистов.
Дизайн должен быть свежим, и современным. Языковые версии на казахском и русском (дизайн на русском)
Для примера компоновки главной страницы берем как образец http://www.forumseliger.ru/
Тут главная "фишка" которую надо повторить это 4 квадрата как основные разделы сайта.
Но в нашем варианте это будут:
- Этапы проекта
- Регистрация
- Конкурсанты
-Резервисты
Как вариант возможно использовать красивую картинку где есть молодежь и обрамить его в карту Казахстана.
Для горизонтального меню:
- о проекте
- новости
- конкурсанты - подменю: 2011 2012 2013
- координаторы
- статистика
- фотогалерея
- интересное
На главной странице должны быть:
- новости
- фотогалерея
- партнеры
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте. надо сделать редизайн сайта. Тематика сайта онлайн игры.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать шаблон под DLE. Если возможно то на html5 и css3. Естественно нарисовать красивый дизайн на тематику казуальныхх игр. От вас цена с html5 и css3, и без, или просто среднюю цену. Срок не ...Завершен10 лет назад
Требуется проект дизайна существующего сайта. http://www.shopdolls.ru/Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется нарисовать красивый фон для сайта зоотоваров. Цвета: зеленые, коричневые, светлые Тема: собачки, кошки, рыбки. Должна быть иллюстрация в самой шапке+ немного по бокам! Главное - оставить место для телефона, чтобы было видно! сайт по ссылке Просьба цены указывать в ...Завершен10 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн сайта интернет-магазина. Схема макета в приложении. Вопросы задавайте в личку.Завершен10 лет назад
Нужно тот, кто готов порисовать сейчас. На рисование главной 4-5 часов. Мне нужны наброски Нужно отрисовать главную страницу магазина. Задачи и описания: более менее нравятся i-kamin.ru, fornaks.ru, kaminmebel.ru Что то среднее между ними, взять с них все ...Закрыт10 лет назад
- $150
Добрый день уважаемые фрилансеры! Цель: 1. Разработать дизайн сайта на подобие http://www.startersquad.com/ 2. Нарисовать и сверстать.Завершен10 лет назад