Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок209 просмотров
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Требуется разработка дизайна для существующего сайта. Разработка главной и внутренней страницы.

Предоплата после показа и согласования главной страницы в формате JPEG.

Полная оплата после устранения замечаний и пожеланий.

Срок для главной страницы - 3 мая к 15:00 МСК.

Суть проекта - некакая база данных резюме специалистов.

Дизайн должен быть свежим, и современным. Языковые версии на казахском и русском (дизайн на русском)

Для примера компоновки главной страницы берем как образец http://www.forumseliger.ru/

Тут главная "фишка" которую надо повторить это 4 квадрата как основные разделы сайта.

Но в нашем варианте это будут:

- Этапы проекта

- Регистрация

- Конкурсанты

-Резервисты

Как вариант возможно использовать красивую картинку где есть молодежь и обрамить его в карту Казахстана.

Для горизонтального меню:

- о проекте

- новости

- конкурсанты - подменю: 2011 2012 2013

- координаторы

- статистика

- фотогалерея

- интересное

На главной странице должны быть:

- новости

- фотогалерея

- партнеры

Дизайн сайта
10 лет назад
kairzhan79
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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