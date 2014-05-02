Требуется разработка логотипа на сайт

Нужно тот, кто готов порисовать сейчас. На рисование главной 4-5 часов. Мне нужны наброски Нужно отрисовать главную страницу магазина. Задачи и описания: более менее нравятся i-kamin.ru, fornaks.ru, kaminmebel.ru Что то среднее между ними, взять с них все ...