Требуется разработка логотипа на сайт

Требуется сделать шаблон под DLE. Если возможно то на html5 и css3. Естественно нарисовать красивый дизайн на тематику казуальныхх игр. От вас цена с html5 и css3, и без, или просто среднюю цену. Срок не ...
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Требуется разработка логотипа на тему "Услуги" бриф передам при дальнейших переговорах посредством скайпа. Исполнитель должен быть всегда на связи! Оплата по факту. Никаких предоплат. Цену и сроки в личку
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