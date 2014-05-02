Требуется разработка логотипа на сайт

$50
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок118 просмотров
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Требуется разработка логотипа на тему "Услуги" бриф передам при дальнейших переговорах посредством скайпа. Исполнитель должен быть всегда на связи! Оплата по факту. Никаких предоплат. Цену и сроки в личку

10 лет назад
pro1soft
Сергей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
4en4ik
Павел 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$12
1 день
Не первый раз работаю с данным дизайнером. Очередной раз всё понравилось, очень быстро и качественно. Приятно работать с такими людьми.
Очередной раз работаю с данным заказчиком, прозрачная сделка, гуманные сроки, своевременная оплата и как всегда понятная постановка задачи! Рекомендую!
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