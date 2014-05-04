Нарисовать фон для сайта

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки274 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется нарисовать красивый фон для сайта зоотоваров.

Цвета: зеленые, коричневые, светлые

Тема: собачки, кошки, рыбки.

Должна быть иллюстрация в самой шапке+ немного по бокам! Главное - оставить место для телефона, чтобы было видно!

сайт по ссылке

Просьба цены указывать в у.е. = 30 р.

10 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
kaidash
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Спасибо Дмитрию за отличную работу! Приняли без правок, работа сдана раньше срока, рекомендую!
Владимир отличный заказчик и приятный в общении человек! ТЗ простое и понятное, оплата без задержек! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
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