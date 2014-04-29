Дизайнер для сайта онлайн игры

Нужен дизайнер, либо команда дизайнер и художник для создания сайта онлайн игры.

У нас имеется: дизайн самой игры, элементы и стиль которого нужно использовать в сайте; логотип

Требуется дизайнер который может не только красиво сделать картинку, но и продумать удобство использования сайта (хорошо читаемый текст, выделение нужных элементов и т.д.)

Обязательное требование: опыт разработки дизайна сайта игровой тематика и наличие подобной работы в портфолио!

Просьба не пишите типовые отзывы без примеров работ в игровой сфере, подобные заявки будут сразу отклонены.

Ждем предложений, с теми чье портфолио понравится будем проводить личное собеседование с деталями.

Примеры того что нужно будет: worldoftanks.ru ru.anno-online.com